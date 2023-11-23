Москва, 23 ноября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались, необходимо давить не на Россию, а на тех, кто отказывается от диалога. Об этом 23 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Константин Кокошкин

Он отметил, что Россия и Китай твердо стоят на своих позициях, поэтому давление со стороны США бесполезно.

«Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, — мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути», — заявил официальный представитель Кремля, отметив близость позиций Москвы и Пекина.

Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, «на неё не надо давить».

«Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — заявил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что происходящее на Украине является трагедией, и сейчас нужно искать пути для её прекращения. Он подчеркнул, что именно Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему.

В октябре Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

В октябре 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.