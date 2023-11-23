Москва, 23 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета находятся в числе ключевых задач на 2024 год. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Среди ключевых задач, которые предстоит решить, — укрепление нашей финансовой устойчивости и технологического суверенитета», — сказал Мишустин.

В числе основных задач он также назвал строительство современной инфраструктуры, в том числе для интеграции новых регионов.

Председатель правительства обратил внимание, что безусловным приоритетом государства являются люди и улучшение качества их жизни. Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объёме, добавил он.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что в зоне особого внимания — помощь семьям с детьми, вопросы развития медицины и образования.

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