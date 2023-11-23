Москва, 23 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Открытые катки с искусственным льдом заработают 24 ноября во всех административных округах Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, нынешней зимой в российской столице заработают порядка 160 открытых катков.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-каток

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом», — рассказал Бирюков. «В пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах. В общей сложности в этом зимнем сезоне организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом», — отметил заместитель мэра Москвы.

Бирюков заявил, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой. Там будут пункты проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точки питания и освещения, раздевалки.

Искусственный лед на катке наращивают несколько дней. Обслуживанием покрытия займётся специализированная техника. Как рассказал Пётр Бирюков, «вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем». «После этого подключают холодильные установки и намораживают лёд толщиной 10–12 сантиметров. На финальном этапе покрытие выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов», — пояснил заместитель мэра.