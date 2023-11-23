Санкт-Петербург, 23 ноября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Посетителя супермаркета в Санкт-Петербурге задержали за махинации с ценниками: он купил пакет продуктов по цене одной картофелины. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-службе петербургской Росгвардии.

Кадр из видео

Ещё 19 ноября персонал магазина на проспекте Художников обратил внимание на мужчину, который смошенничал при оплате продуктов на кассе самообслуживания.

«Находясь в торговом зале, он взял одну картофелину, взвесил её несколько раз, наклеил эти штриховые коды на сложенные в тележке другие продукты, а затем на кассе самообслуживания оплатил их по заниженной цене», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Тогда мужчина скрылся из магазина, но поздно вечером 22 ноября появился в супермаркете снова. На этот раз работники нажали кнопку тревожной сигнализации, и прибывшие правоохранители задержали мошенника.

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Как сообщало ИА Регнум, в период самоизоляции, связанной с COVID-19, в Санкт-Петербурге чаще происходили нападения на доставщиков еды. Так, в апреле 2020 года на 2-м Муринском проспекте трое мужчин в вечернее время набросились на 40-летнего курьера и отобрали у него пакет с продуктами. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Инциденты с кражей продуктов в то время чаще регистрировались по всей стране. Эксперты отмечали, что это произошло из-за отсутствия у обычных, ранее законопослушных людей работы и средств к существованию.