Брянск, 23 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина России, который планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили 23 ноября в управлении службы по Брянской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«УФСБ России по Брянской области выявлена и пресечена деятельность гражданина Российской Федерации, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против вооружённых сил РФ», — сказано в сообщении.

Мужчина планировал вступить в одну из запрещённых в России террористических организаций. Он был задержан на границе при попытке выехать из страны. Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Подозреваемый заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 ноября сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который планировал убийство высокопоставленного офицера Вооружённых сил России. В ходе обысков у него задержанного было изъято самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Гражданин дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

В ноябре 2023 года в управлении ФСБ по Нижегородской области сообщили о задержании жителя региона по подозрению в государственной измене. Мужчина ранее установил контакт с представителями украинской военизированной террористической организации, намеревался вступить в неё и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он был задержан при попытке выезда на территорию Украины.