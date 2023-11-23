Минск, 23 ноября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Россия и страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нетерпимы к терроризму в любом виде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», — сказал Путин.

Также российский лидер анонсировал операцию «Наёмник» для борьбы с терроризмом и заявил, что по линии спецслужб стран ОДКБ сотрудничество продолжается.

Путин 23 ноября прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. Участие во встрече принимают главы всех государств — участников ОДКБ (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), кроме Армении.

В преддверии саммита ОДКБ в Минске прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей Советов безопасности стран — участниц организации, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе.