Минск, 23 ноября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Совет глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрит кандидатуру генерал-полковника Андрея Сердюкова на должность начальника объединённого штаба организации. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов в Минске.

алерий Шарифулин/ТАСС ОДКБ в Минске

«В проекте повестки дня на ваше рассмотрение внесены кадровые вопросы, в частности, проект решения Совета коллективной безопасности по назначению на должность начальника штаба ОДКБ представителя Российской Федерации генерал-полковника Сердюкова Андрея Николаевича», — сказал Тасмагамбетов, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ.

Сердюков родился 4 марта 1962 года в посёлке Углегорский Ростовской области. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1983 году поступил в военную академию имени М. В. Фрунзе. В 2009 закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

За плечами генерал-полковника боевой опыт в первой и второй чеченских войнах, в конфликте в Косово и в Сирии. В феврале 2013 года Сердюков был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа, а в октябре — начальником штаба — первым заместителем командующего войсками ЮВО. В 2014 году принимал участие в присоединении Крыма к России. В январе 2022 года Сердюков возглавил миротворческий контингент ОДКБ во время беспорядков в Казахстане.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин назначил Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками. В числе наград генерал-полковника числятся звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами, орден Александра Невского и другие.