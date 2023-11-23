Стало известно местонахождение сжёгшего паспорт певца Шарлота после ареста
Сжёгшего паспорт певца Шарлота поместили в спецприемник в Петербурге
Санкт-Петербург, 23 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ и был арестован по прилете в Россию, находится в спецприёмнике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что Шарлот проведёт в спецприёмнике почти две недели, однако, если в отношении него будет возбуждено уголовное дело, его задержат уже в качестве подозреваемого.
В случае задержания ему определят дальнейшее местонахождение.
Как сообщало ИА Регнум, утром 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В Санкт-Петербурге Ленинский райсуд назначил певцу 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Ранее Шарлот критиковал российскую власть. Кроме того, в июне он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны.