Санкт-Петербург, 23 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина РФ и был арестован по прилете в Россию, находится в спецприёмнике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

РИА Новости/ Павел Бедняков Певец Шарлот

Отмечается, что Шарлот проведёт в спецприёмнике почти две недели, однако, если в отношении него будет возбуждено уголовное дело, его задержат уже в качестве подозреваемого.

В случае задержания ему определят дальнейшее местонахождение.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В Санкт-Петербурге Ленинский райсуд назначил певцу 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Ранее Шарлот критиковал российскую власть. Кроме того, в июне он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны.