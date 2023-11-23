Минск, 23 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Казахстан выступает за углубление сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с такими объединениями, как СНГ и ШОС. Об этом казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил 23 ноября на саммите ОДКБ в Минске.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества», — сказал Токаев.

Он отметил, что конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с другими международными структурами, а также указал на важность совместной работы в области безопасности.

Казахстан, добавил президент, предлагает сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН и структурами этой международной организации. Такая работа идёт на основе совместной декларации, подписанной в марте 2010 года.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что системы безопасности, в том числе силы противовоздушной обороны, стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности и укрепляются с учётом опыта спецоперации РФ на Украине. Он отметил, что система безопасности периодически проверяется, на территории разных стран, входящих в объединение, проходят учения.