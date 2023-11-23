Минск, 23 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин пригласил коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встречи в рамках СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербург.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

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Как передавало ИА Регнум, Путин 23 ноября прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. В пресс-службе Кремля сообщали, что повестка дня саммита включает в себя ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Российский лидер 22 ноября заявил, что страны — участницы ОДКБ провели большую работу по формированию единой системы противовоздушной обороны. В частности, Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 — восемь пусковых установок, добавил президент.