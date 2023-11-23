Москва, 23 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. 23 ноября в рамках Дней регионов на Международной выставке-форуме «Россия» прошла презентация проектов Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Владимир Гердо/ТАСС

«Посетители форума смогли пообщаться с прославленными спортсменами, оценить творчество народных исполнителей и даже увидеть северное сияние и красоты региона с высоты птичьего полёта. Интерактивный стенд Ямала выполнен в виде модели планеты Земля, согревающей теплом», — отметили организаторы выставки.

На площадке региона проходят лекции, выступления творческих коллективов, спортивные состязания, кулинарные мастер-классы, игры и викторины для детей. Выступают танцевальные и вокальные ансамбли, которые познакомили зрителей с сюжетами из традиций и обрядов, связанных с исконным бытом и образом жизни народа Крайнего Севера. Также будет проведена традиционная ямальская свадебная церемония.

Представители властей региона, в свою очередь, рассказали о реализующихся в ЯНАО социальных и экономических проектах, связанных, в частности, с обновлением жилого фонда, поддержкой демографии и семей с детьми, развитием инфраструктурных и энергетических проектов.

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизуем ДШИ (детские школы искусства. — Прим. ред.) и библиотеки. Учитывая, что вчера президент объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства», — отметил глава региона Дмитрий Артюхов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября на выставке-форуме стартовали недели макротерриторий, во время которых регионы представят свой туристический потенциал: культурные, исторические и географические особенности.

Выставка открылась 4 ноября и продолжит работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все российские регионы. Вход для посетителей бесплатный. Выставку посетили уже более миллиона человек.