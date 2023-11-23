Минск, 23 ноября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Страны ОДКБ продолжают проведение операции «Наёмник». Об этом 23 ноября сообщил президент России Владимир Путин на саммите организации.

Сергей Гунее/РИА Новости Владимир Путин

Российский лидер отметил, что сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов последовательно укрепляется.

«В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наёмник», направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — сказал Путин.

В июне 2022 года Совет коллективной безопасности ОДКБ решил придать комплексу оперативно-профилактических мероприятий «Наёмник» статус региональной антитеррористической операции постоянного действия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин 23 ноября прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. Участие во встрече принимают главы всех государств — участников ОДКБ (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), кроме Армении.

В преддверии саммита ОДКБ в Минске прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности стран — участниц организации, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе. ОДКБ в нынешних условиях укрепляется в роли «стержневого механизма» обеспечения безопасности и стабильности во всей Евразии, отметили в МИД РФ.