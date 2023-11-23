В Казахстане бывшие рестораны McDonald’s открылись под новым названием
Астана, 23 ноября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Казахстане бывшие рестораны быстрого питания McDonald’s открыли свои двери под новым названием I’M. Об этом сообщил гендиректор управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов.
«Несмотря на перемены внутри и вне компании, наши сотрудники, партнёры и поставщики остаются с нами», — сказал Машанов.
По его словам, процесс перехода от McDonald’s к I’M был непростым, а основной задачей являлось обеспечение бесперебойной работы ресторанов.
Как передавало ИА Регнум, ранее представители ТОО «Food Solutions KZ» сообщили, что на первоначальном этапе будут открыты пять ресторанов в Алма-Ате, а весь персонал заведений общественного питания, работавший на момент закрытия McDonald’s, сохранит свои рабочие места.
5 января компания Food Solutions KZ, управляющая ресторанами McDonald’s в Казахстане, объявила о прекращении работы с этим брендом из-за ограничений в поставках мяса. В компании пообещали в ближайшее время открыть точки общепита под новым названием.
Перед этим американское издание Bloomberg сообщило, что сеть ресторанов запретила казахстанскому подразделению покупать фарш у производителей в России.