Москва, 23 ноября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Несмотря на то, что ни одно государство не может существовать без идеологии, её нельзя создать, издав указ или сформировав для этих целей рабочую группу. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 ноября заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

РИА Новости/Гавриил Григоров Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в российской конституции следует прописать государственную идеологию.

«Это очень сложная тема. Никакое государство не существует без идеологии, — заметил по этому поводу Фадеев. — Другой вопрос, может ли она быть создана указом и какой-то рабочей группой. Идеология — это не нормативный акт, а некий обширный набор правил, устанавливающих что хорошо, а что плохо, как следует жить, что признаётся в обществе, что осуждается, какие карьеры открываются перед молодыми, образ жизни и многое другое. Всё это входит в понятие идеология. Это очень широкое понятие, и нормативом его создать нельзя. Это вопрос творчества элиты. Или даже более широко — масс людей».

Фадеев подчеркнул, что он разделяет мысль Бастрыкина о том, что государство не может существовать без идеологии, но призвал учитывать, как именно будет создаваться эта идеология.

«В 1990-е годы наша страна, общество были пропитаны идеологией, — напомнил он. — Это то, что потом ошибочно назвали либерализмом. Но к либерализму это имеет отдалённое отношение. Или, например, то, что проповедуется сейчас на Западе — ЛГБТ, эвтаназия, радикальный феминизм, радикальный экологизм и так далее. Это ведь тоже всё идеологии. А та идеология, что создаётся в России сейчас, создаётся в первую очередь в Новороссии, в Донбассе».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, выступая на конференции «Державинские чтения», Бастрыкин заявил, что в России следует продолжать работать над Конституцией и прописать в ней государственную идеологию, определяющую «перспективы нашего развития».

Комментируя эти рассуждения Бастрыкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что у главы государства нет решений о необходимости прописать в Конституции РФ единую государственную идеологию.

Некоторые эксперты полагают, что попытки закрепления в России единой государственной идеологии могут привести к расколу общества. Политолог Геворг Мирзаян предположил, что к формулированию общероссийской идеологии следует вернуться после завершения СВО.