Брюссель, 23 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Еврокомиссия одобрила подготовленный властями Венгрии план по переходу на «зелёную» энергетику, который предусматривает предоставление Будапешту 4,6 млрд евро из бюджета ЕС, сообщили в пресс-службе комиссии 23 ноября.

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«Еврокомиссия утвердила венгерский раздел программы REPowerEU объемом 4,6 млрд евро, который должен дополнить план восстановления и повышения устойчивости этой страны», — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщало ИА Регнум, по подсчётам Еврокомиссии, на реализацию плана Евросоюза по реорганизации энергосистемы до 2030 года потребуется 565 млрд евро. Развитие «зелёной» энергетики анонсировалось Брюсселем на фоне отказа от российских энергоресурсов.

В июле 2023 года советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что некоторые страны ЕС попытались удовлетворить свои потребности в энергии за счёт «зелёного перехода», однако изменения в политике «опередили технологический прогресс», и «зелёная» энергия осталась значительно дороже в сравнении с другими источниками, что привело к снижению экономической конкурентоспособности ЕС.

Самая «зелёная» структура энергетики — в России, заявил в октябре 2023 года на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин. Около 20% в структуре приходится на атомную энергетику, чуть меньше — на гидроэнергетику, 2% — на возобновляемые источники, а 43% занимает газ, «самый высокоэкологичный вид топлива среди углеводородов», отметил президент.