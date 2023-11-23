Москва, 23 ноября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В 2023 году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети. Лидером роста стал Telegram, прибавивший 86%, в то время как доля видеосервисов, включая TikTok, снизилась. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, которые провели исследование на основе обезличенных данных абонентов, использующих тариф «МегаФон Kids».

freepik.com Дети переключились с TikTok на мессенджеры — исследование МегаФона

В целом дети стали тратить на 26% больше мобильного интернета, чем в прошлом году, при этом их предпочтения изменились. Около трети трафика по-прежнему уходит на просмотр видео (32%). И почти столько же дети тратят теперь и на мессенджеры, чья доля выросла более чем в полтора раза и достигла 30%.

В тройку лидеров по расходу интернета также вошли музыкальные сервисы (15%), потерявшие 5 процентных пунктов. В свою очередь, на игры и соцсети, занявшие четвертую и пятую строчки рейтинга, у абонентов до 14 лет сейчас уходит 9% и 7% мобильного трафика соответственно.

Самыми популярными приложениями у детей остаются YouTube, VK и TikTok. Расход трафика на первые два приложения за год вырос на 26% и 41%, однако активность в TikTok практически осталась на уровне 2022 года (+1%). В топ-5 также вошли Telegram, который вырос на 86%, и WhatsApp (+45%).

Примерно 4% мобильного интернета дети расходуют на просмотр фильмов. Девочки активнее мальчиков в онлайн-кинотеатрах START и more. tv. Кроме того, девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries и гораздо активнее в приложениях продуктовых магазинов («ВкусВилл», «Магнит»). При этом в целом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в 2023 году стали абоненты до 14 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. В столичных регионах Telegram уже входит в топ-3 самых популярных приложений, обгоняя TikTok.