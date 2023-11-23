Анкара, 23 ноября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Центробанк Турции повысил учётную ставку с 35% до 40%, говорится 23 ноября в заявлении регулятора по итогам заседания.

ТАСС/Efekan Akyuz/Depo Photos via ZUMA Press Wire

«Принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов, до 40%», — говорится в заявлении.

На заседании в конце октября регулятор повысил ставку с 30% до 35%.

Как сообщало ИА Регнум, долгое время турецкий Центробанк отказывался от повышения ставки рефинансирования для снижения уровня инфляции, несмотря на то что она достигла рекордных значений. Так, впервые за два года ставку повысили в июне, с 8,5% до 15%. Однако цены в Турции продолжили стремительно расти, месяцем позже годовая инфляция в стране составила 47,8%, поднявшись почти на 10 процентных пунктов по сравнению с прошедшим месяцем.

Вместе с тем 7 августа стало известно, что курс лиры в Турции упал до 27,01 лиры за один доллар США, что стало историческим минимумом. За евро давали около 29,6 лиры.