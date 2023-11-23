Курчатов, Курская область, 23 ноября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Луганская группа «123 ПОЛК» выступила в городе Курчатове Курской области с программой «Спасибо, земляки!». Выступление прошло 22 ноября в рамках гастрольного тура, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Софья Сандурская/ТАСС Участник группы «123 ПОЛК» Сергей Чуйков

Концерт артисты открыли песней «На пороге будущих побед!». Среди патриотических композиций особое место занимает «Наши голоса» с главным посылом сплотить всех людей, чтобы бороться со злом.

«Концерт прошёл в атмосфере взаимопонимания, громкие аплодисменты дали прочувствовать радость и тепло сердец, которые шли от жителей Курской области и гостей концерта», — сказал директор группы Иван Коломойцев.

Группа была создана из военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Сергей Чуйков, Олег Романов и Анатолий Лаврентьев, ушедшие на фронт по зову сердца, после начала специальной военной операции проходили службу в 123-м полку Народной Милиции. Они прошли штурмы и окопы, освобождали Мариуполь, имеют боевые награды.

Отличительной особенностью гастрольного тура группы является то, что каждый концерт будет сопровождаться показом документального фильма, встречами со зрителями, рассказом артистов о событиях спецоперации.

В рамках гастрольного тура группа посетит ещё девять городов. Финальный концерт пройдёт 11 декабря в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября в Волгодонске стартовал всероссийский концертный тур группы «123 ПОЛК». Перед выступлением артисты встретились со студентами Волгодонского техникума энергетики и транспорта. Этот концерт открыл тур по 13 российским регионам.