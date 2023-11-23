Лондон, 23 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Сотни тысяч комментариев оставили пользователи из Казахстана на странице футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в соцсети после того, как появились сообщения о возможном переходе в команду защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа.

Антон Зайцев Нуралы Алипа

Ранее издание El. kz сообщило об интересе английского клуба к Алипу. Отмечалось, что скауты «МЮ» приезжали на матч Казахстана со Словенией (2:1) для просмотра 23-летнего игрока.

«Нуралы Алип вам точно нужен», — говорится в одном из комментариев на странице клуба в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предыдущие публикации на странице клуба набирали 2-3 тыс. комментариев, но под последним постом появилось более 250 тыс. различных комментариев на казахском языке. Их авторы не только выражали поддержку Алипу, но также рекламировали свой бизнес и предлагали в аренду жильё.

Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Алипа в € 2 млн.

Алип, воспитанник футбольного клуба «Каспий», в декабре прошлого года заключил полноценный договор с «Зенитом». Прежде он играл за клуб на правах аренды. За петербургский клуб Алип выступал 44 раза, также у него на счету 30 матчей за сборную Казахстана.