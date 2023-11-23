Киев, 23 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Украина признала немецкого производителя стройматериалов Knauf «мировым спонсором войны» и внесла в соответствующий список. Об этом сказано на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

IMAGO/Manfred Segerer/ТАСС

Согласно украинскому агентству, немецкая фирма за 2022 год уплатила в федеральный бюджет РФ около 117 млн долларов, а также «способствовала мобилизации своих сотрудников» на спецоперацию. Кроме того, ведомство заподозрило немецкую компанию в «связях» с производством беспилотников в экономической зоне «Алабуга», в Татарстане. Каким образом НАПК пришло к такому выводу, на сайте не говорится.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября НАПК внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны» из-за того, что та продолжает работать в России. В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. НАПК также обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также в ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.

Перед этим в сентябре агентство внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что те продолжили работать в России. В агентстве также обвинили их в пополнении российского бюджета.

Из-за отказа покидать Россию в списке «международных спонсоров войны» числятся такие мировые компании, как Unilever, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Metro AG, Mondelēz International, Xiaomi, Auchan, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International и другие.