Москва, 23 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины на запорожском направлении. Об этом 23 ноября заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

В министерстве также рассказали об отражении атак ВСУ у посёлка Ольшаны под Харьковом.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября минобороны сообщило, что ВС РФ отразили атаку штурмовой группы Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Тогда в ведомстве подчеркнули, что во время отражения атаки была поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, Синьковки и Тимковки Харьковской области.