Москва, 23 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области. Об этом 23 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщил он, добавив, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых Сил России поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную технику в 112-ти районах.

Официальный представитель Минобороны России отметил, что за сутки было перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 31 октября сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

Конашенков 2 ноября сообщил, что подразделения российской армии уничтожили истребитель Су-27 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.

Средства противовоздушной обороны 7 ноября сбили два украинских самолёта в Харьковской области и в ДНР. Около населённого пункта Бригадировки Харьковской области был сбит Су-27, а в районе населённого пункта Роскошное в ДНР — МиГ-29.