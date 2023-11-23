Москва, 23 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Подавляющее большинство (70%) жителей России назвали крепкую семью своей главной ценностью, свидетельствую данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Валерий Шарифулин/ТАСС

«7 из 10 (опрошенных) считают крепкую семью наиболее важной ценностью. Эта ценность в приоритете независимо от пола, возраста, материального положения и образования», — говорится в материале.

Отмечается, что особенно часто о важности семьи говорят россияне в возрасте 35–44 лет (77% против 57% в возрасте 18–24 лет), возможно, потому что в этом возрасте люди чаще всего уже создали собственные семьи и обзавелись детьми.

Треть россиян назвали своими ценностями гордость за страну и важность преемственности поколений, исторической памяти (по 31%).

Следом идёт группа социальных ценностей: дружба, жизнь, достоинство, права и свободы человека (по 29%). Примерно с такой же частотой россияне называли и другие ценности: единство народов России (28%), самореализацию (27%, молодые 18–24 лет — в пять раз чаще, чем 60+) и милосердие (26%). Развитие важной ценностью посчитал каждый пятый (21%).

Как сообщало ИА Регнум, в России 2024 год объявлен Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина был опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, до 27 декабря 2023 года правительству России предстоит образовать соответствующий оргкомитет и утвердить его состав. Также поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.