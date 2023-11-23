Херсон, 23 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области. Об этом 23 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщил он, добавив, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живую силу и военную технику в 112 районах.

Официальный представитель Минобороны России отметил, что за сутки было перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 31 октября сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

Конашенков 2 ноября сообщил, что подразделения российской армии уничтожили истребитель Су-27 ВСУ на военном аэродроме Миргород в Полтавской области.

Средства противовоздушной обороны 7 ноября сбили два украинских самолёта в Харьковской области и в ДНР. Около населённого пункта Бригадировки Харьковской области был сбит Су-27, а в районе населённого пункта Роскошное в ДНР — МиГ-29.