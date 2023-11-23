Москва, 23 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку украинских штурмовиков в районе посёлка Ольшаны в Харьковской области. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 ноября на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что на купянском направлении у Ольшан попытку атаки предприняли штурмовые группы 14-й механизированной бригады ВСУ. Подразделения Западной группировки войск отразили атаку при поддержке авиации и огня артиллерии.

Огневое поражение нанесено подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ у сёл Синьковка и Тимковка в Харьковской области.

Противник за сутки потерял на этом направлении до 50 бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков заявил, что подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовой группы ВСУ у села Синьковка под Купянском.