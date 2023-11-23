Москва, 23 ноября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. На международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey разработчики Сбера анонсировали новую версию сервиса GigaChat. В его основе лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 миллиардами параметров.

Искусственный ителлект

Благодаря новой модели GigaChat лучше следует инструкциям и может выполнять более сложные задания: улучшилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Команда сравнила ответы новой и предыдущей моделей и зафиксировала общее повышение качества на 23%. При этом с фактологией анонсированная модель справляется на 25% лучше предыдущей версии.

Достижение таких результатов стало возможным после проведения множества экспериментов по улучшению модели и повышению эффективности её обучения. В частности, использовался фреймворк для обучения больших языковых моделей с возможностью шардирования весов нейросети по видеокартам, что позволило сократить потребление памяти на них.

«Обучение моделей, лежащих в основе GigaChat, — это масштабный и сложный вычислительный проект, прежде мы не делали ничего подобного. Суммарное количество вычислительных операций почти в шесть раз превысило количество операций при обучении модели ruGPT-3 с 13 млрд параметров в 2021 году», — пояснил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. Он добавил, что разработчики Сбера специально для GigaChat собрали и развивают уникальные базы данных, над которым работают сотни сотрудников, помогая развивать и улучшать качество ответов в самых разных доменах.

По результатам внутренней оценки в бенчмарке MMLU (Massive Multitask Language Understanding) модель новой версии GigaChat с 29 млрд параметров превосходит самый популярный открытый аналог LLaMA 2 34B.