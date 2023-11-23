Москва, 23 ноября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В ходе второго дня международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обозначил пять ключевых глобальных трендов развития искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, он рассказал, что делает правительство и другие органы власти на всех уровнях для развития ИИ и его внедрения во все отрасли экономики и социальной сферы.

Сбер Дмитрий Чернышенко обозначил пять ключевых глобальных трендов развития ИИ

Как отметил Дмитрий Чернышенко, по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает четвертое место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров — входит в топ-10. Объём российского рынка ИИ по итогам 2022 года превысил 650 млрд рублей — это на 18% больше, чем в 2021 году. В этой сфере ведут разработки более 1000 российских компаний. Также, на сегодняшний день создано более 90 исследовательских центров для изучения ИИ и разработки новых решений.

Во многих отраслях уже состоялся переход от стадии разработки технологий ИИ к их практическому применению. Правительство РФ одним из первых в мире начало работать на собственных платформенных решениях. В этом году стартовал переход всех государственных органов исполнительной власти и региональных органов власти на платформу «ГосТех», в которой содержится модуль ИИ.

Что касается практических примеров внедрения ИИ в отраслях, ФНС России уже семь лет использует искусственный интеллект для сортировки чеков по названиям товаров в контрольно-кассовых терминалах, что позволяет видеть динамику потребления и помогает принимать решения на основе данных. В МЧС внедрили систему, которая позволяет рассчитывать риски возникновения пожаров и оперативнее реагировать на них. Во всех поликлиниках Москвы введен новый сервис, когда ИИ даёт предварительный диагноз. Магнитогорский металлургический комбинат внедрил ИИ-систему, которая обнаруживает дефекты в ходе производственного цикла.

По данным Дмитрия Чернышенко, специально разработанный индекс интеллектуальной зрелости по внедрению ИИ достиг 31,5% в приоритетных отраслях экономики. Лидируют в этом финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий и здравоохранение. По сравнению с 2021 годом в 2022 году средний уровень использования ИИ в стране вырос в 1,5 раза. Уровень внедрения ИИ в федеральных органах исполнительной власти составляет более 60%.

Правительство системно развивает технологии ИИ. На сегодняшний день создан оперативный штаб, в который вошли руководители по цифровой трансформации всех федеральных ведомств.

Дмитрий Чернышенко также рассказал о грантах на разработку прикладных решений в российских исследовательских центрах. Первые шесть таких центров уже работают с 2021 года. А до конца этого года будут определены ещё не менее шести подобных центров, которые получат господдержку в размере 4 млрд рублей.

Сейчас правительство РФ сфокусировано на включении конкретных мероприятий по ИИ в стратегии цифровой трансформации всех отраслей экономики и компаний с госучастием. По поручению президента Владимира Путина, использование технологий искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать субсидии из федерального бюджета. Кроме того, запущен механизм налоговых льгот для компаний, которые приобретают отечественное ПО с искусственным интеллектом.

Таким образом, сегодня Россия переходит из состояния AI Ready в состояние AI Native, чтобы сохранить лидирующие позиции в мировой гонке за искусственным интеллектом, которая продолжает ускоряться.

Дмитрий Чернышенко обозначил пять основных глобальных трендов в сфере ИИ. Первым таким трендом он назвал стремление государств к технологическому суверенитету в условиях взаимных ограничений, когда отдельные страны закрывают доступ к своим разработкам.

Второй — ужесточение борьбы за кадры. Поэтому правительство стремится обеспечить российским специалистам в области ИИ лучшие условия работы. Альянс в сфере ИИ совместно с Минобрнауки разработал рейтинг качества подготовки специалистов по искусственному интеллекту, который показывает, насколько образовательные программы различных вузов отвечают запросам рынка. По словам Дмитрия Чернышенко, топ-10 российских университетов в этом рейтинге уже серьёзно конкурируют за звание лучших и готовят высококвалифицированных специалистов.

Третий тренд — развитие безопасного искусственного интеллекта. Речь идёт о переходе от клиентоцентричной к человекоцентричной модели, когда приоритетами для государства и бизнеса становятся интересы конкретного человека. И здесь важно понимать, что при дальнейшем развитии ИИ всё большее значение приобретают вопросы этики искусственного интеллекта. За два года к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединилось порядка 330 организаций, в том числе 23 зарубежные и около 60 российских органов исполнительной власти.

Четвёртый тренд — стремление научных исследователей в различных технологических областях использовать всё более мощные большие языковые модели и генеративный ИИ. По экспертным оценкам, в ближайшие 10 лет такие технологии добавят около 7 трлн долларов к мировому ВВП. В идеале, обратил внимание Дмитрий Чернышенко, каждый специалист должен использовать ИИ как своего помощника для прокачки своих возможностей и навыков.

Пятый тренд — рост экономического эффекта от использования ИИ. По экспертным оценкам, к 2030 году в мировой экономике он превысит 15 трлн долларов.

Сбер Дмитрий Чернышенко обозначил пять ключевых глобальных трендов развития ИИ

Однако в контексте поиска финансовой выгоды нельзя забывать, что помимо экономических эффектов существуют ещё и социальные, институциональные и прочие, которые тоже важно учитывать, объяснил Дмитрий Чернышенко. Здесь важно подобрать правильный подход к регулированию этой технологии, отметил он.

Существует несколько таких подходов. Первый — когда приоритет отдаётся саморегулированию со стороны бизнеса. Второй — гибридный, когда акты жёсткого нормативного регулирования комбинируются с саморегулированием. И третий — ограничительный подход, когда регулирование сосредоточено на рисках и ограничениях. Российский подход тяготеет к гибридной схеме, ведь Россия должна стать страной с наиболее благоприятными условиями для развития технологий ИИ. На практике это означает создание экспериментальных правовых режимов с большими возможностями, а также популяризацию этических норм. Сегодня в России уже установлено 11 подобных режимов в сфере ИИ по таким направлениям, как беспилотный транспорт, здравоохранение и другие.

Дмитрий Чернышенко отметил, что обновлённая национальная стратегия России будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ. Ключевые из них — необходимость создания дополнительных вычислительных мощностей, развитие передовых научных разработок и исследовательских команд, а также рост темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении. Также важно продолжать работу по подготовке кадров, обеспечению инвестиций для ИИ-стартапов, снятию нормативных барьеров и преодолению международной изоляции.

Реализация этой стратегии позволит добиться значимых социально-экономических эффектов, считает Дмитрий Чернышенко. Ожидается, что к 2030 году в 10 раз вырастет объём вычислительных мощностей (до 1 экзафлопса минимум). Более чем в 2 раза увеличится число учёных, чьи работы публикуются на конференциях высшего уровня. До 95% вырастет доля отраслей с высоким уровнем внедрения ИИ. До 2030 года будет подготовлено дополнительно 70 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта, в 5 раз увеличится объём рынка ИИ-решений.

Дмитрий Чернышенко отметил: в правительстве рассчитывают, что к 2030 году Россия войдёт в топ-5 стран мира по основным метрикам искусственного интеллекта и благодаря применению новых технологий увеличит свой ВВП на 6%. Ожидаемый прирост к ВВП от ИИ к 2030 году может составить 11,2 трлн рублей.

Также спикер анонсировал, что вечером 23 ноября на AI Journey состоится церемония вручения национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» за разработку и внедрение технологий ИИ. Премия будет присуждена в трёх категориях: молодым учёным, компаниям и регионам. На премию поступило свыше 300 заявок.

Дмитрий Чернышенко призвал всех открыть новую главу развития искусственного интеллекта вместе. Он отметил, что это ключ к обеспечению роста экономики и достижению технологического суверенитета России. Он подчеркнул, что мы живём в эпоху, когда существует очень редкое окно возможностей для развития технологического суверенитета без давления со стороны зарубежных технологических гигантов.

Конференция AI Journey проходит с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. Свои доклады на ней представляют более 200 авторитетных экспертов из России, Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ОАЭ, ЮАР и других государств.

23 ноября эксперты обсуждают применение технологий ИИ в бизнесе. В фокусе внимания дискуссий — развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и так далее. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и устойчивого развития на благо общества. На ESG-треке будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу. В этот же день состоится главное событие конференции — дискуссия «Революция генеративного искусственного интеллекта: новые возможности», которую будет модерировать президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.