Киев, 23 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Украинские военные вынуждены голыми руками разминировать большие территории с минными полями на линии соприкосновения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В основном наши девушки и парни ползают на животе, пытаясь вручную разминировать эти обширные минные поля», — рассказал Шмыгаль.

По словам обозревателя издания, киевские власти боятся, что Запад вскоре забудет об Украине и замедлит свои поставки вооружения. Кроме того, из-за военных неудач на фронте в стране запрещено употреблять слово «тупик», добавляет журналист издания.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем украинские вооружённые силы не могут добиться успехов. Он также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе своего наступления.

1 ноября издание País выпустило статью обозревателя Кристиана Сэгуры, который предположил, что ВСУ вынужденно остановили контрнаступление из-за огромных потерь на минных полях.