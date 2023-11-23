Москва, 23 ноября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Граждане России считают самыми патриотичными музыкантами страны Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева, таковы опубликованные 23 ноября итоги опроса ВЦИОМ.

РИА Новости/Певица Алла Пугачева Екатерина Чеснокова Певица Алла Пугачева

Указанных исполнителей назвали 28%, 13% и 10% респондентов соответственно.

Дронов и Газманов также вошли в топ-3 музыкантов, которыми гордятся граждане России. Имена SHAMAN, Газманова и Юрия Шевчука назвали 22%, 13% и 7% респондентов соответственно.

В топ-3 исполнителей, которые вызывают у граждан России стыд, вошли Алла Пугачёва (25%), Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (18%) и Филипп Киркоров.

Почти две трети (63%) граждан России негативно относятся к решению некоторых музыкантов покинуть Россию после начала СВО «в знак протеста», отметили социологи. Обратной точки зрения придерживаются впятеро меньше граждан (13%).

Как сообщало ИА Регнум ранее, Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Галкин на своих концертах неоднократно высказывался в поддержку киевского режима и делал острые антироссийские заявления.

В 2022 и 2023 годах Пугачёва приезжала в Россию. После её приезда в ноябре 2023 года представители общественного движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить певицу по вопросу о её возможном участии в финансировании ВСУ.