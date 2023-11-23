Москва, 23 ноября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. На площадке конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Jorney 2023 прошла презентация первого в России рейтинга российских вузов по качеству подготовки специалистов в сфере ИИ. В него вошли 180 высших учебных заведений. Выпуск рейтинга, который разработан совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта», представляет собой существенный шаг по внедрению унифицированных образовательных стандартов, сформированных на основе лучших мировых практик, а также позволит повысить уровень конкуренции среди российских университетов.

Сбер Рейтинг вузов России по качеству ИИ-образования представили на AI Jorney

«Кадры — краеугольный камень любой отрасли. Нам важно и количество, и качество выпускаемых специалистов. Рейтинг, который опубликован впервые, даст серьезные стимулы для подготовки кадров в высших учебных заведениях. У нас есть десять лидеров — вузов с высоким качеством подготовки, программы которых можно назвать «золотым стандартом» для всей российской высшей школы. Отмечу также, что пока еще ни один наш вуз не достиг самой высокой планки, поэтому всем есть куда стремиться в работе по подготовке специалистов в области ИИ», — рассказал заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук.

«Этот рейтинг сформирован для того, чтобы оценить уровень подготовки самых молодых специалистов, он поможет создать ориентир для бизнеса и работодателей. Один из значимых критериев рейтинга — уровень зарплат выпускников. Также мы хотим обратить внимание на важность развития сотрудничества высшей школы и компаний, на необходимость направлять поддержку бизнеса в сторону тех вузов, которым она нужна. Надеемся, что рейтинг поможет студентам и абитуриентам лучше разобраться в том, куда они могут трудоустроиться после получения диплома», — охарактеризовала проведенную работу исполнительный директор дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.

Организаторы рейтинга отметили, что в этот список попали только университеты, которые имеют бакалавриат по соответствующим направлениям, и важную роль в его создании сыграло мнение работодателей. Рейтинг построен на основании тринадцати критериев, которые были поделены на четыре группы. Самой значимой группой стал стал уровень востребованности выпускников среди работодателей (были опрошены 157 компаний). Вторая группа критериев связана с актуальностью процесса обучения в сфере ИИ, включая публикации (данные на основании почти 12 тысяч студентов). Не менее важны были оценка образовательной среды вуза и его активность по развитию школьного образования.

Презентованный сегодня рейтинг — это первый шаг в работе по развитию образования в сфере ИИ, укреплению сотрудничества компаний и высшей школы и созданию важного инструмента, который поможет школьникам сориентироваться и найти перспективный и интересный им образовательный трек. Второй рейтинг, как рассказали эксперты, появится в следующем году и будет выпущен до начала приема заявлений от абитуриентов, чтобы помочь им выбрать и востребованную специальность и наиболее сильную и интересную программу обучения. В будущем же рейтинг не стоит воспринимать как простую, «холодную» оценку сложившей ситуации. Это будет площадка рабочего диалога, где смогут взаимодействовать все заинтересованные стороны.