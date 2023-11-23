Москва, 23 ноября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Когда власти Чехии говорят о том, что Россия может стать причиной конфликта высокой интенсивности в Европе, они валят с больной головы на здоровую, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА Регнум.

JULIEN WARNAND/ EPA/TASS Президент Чехии Пётр Павел

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что главной угрозой для Европы остаётся Россия, и поэтому армии НАТО готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, безопасность в Европе напрямую зависит от того, как закончится конфликт на Украине.

«Представителям Чехии следовало бы помнить, на чём базировалась система безопасности в Европе не так уж давно по историческим меркам. А именно 40 лет назад, — заметил в связи с этим Новиков. — Она была основана на том, что на европейском континенте существовало два равновеликих военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора, взаимное сдерживание которых было условием мира и в Европе, и на планете в целом».

Он подчеркнул, что когда ОВД не стало, то США не выступили инициаторами роспуска НАТО, а стали втягивать туда бывшие государства Варшавского договора. И такие страны, как Чехия, вместо того чтобы воспрепятствовать этому, вошли в альянс.

«И НАТО на своих последних саммитах заявляет, что сфера её интересов — это не только евроатлантический регион, но и другие регионы мира. А это угрожает разбалансировкой международной ситуации и ростом числа военных опасностей. В том числе и в Европе. Поэтому намекать на то, что Россия может стать причиной такого конфликта «высокой интенсивности», это значит валить с больной головы на здоровую», — уверен Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине сложилась после того, как Запад предпочёл не услышать позицию Москвы, которую она обозначила в конце 2022 года. Между тем российские предложения касались в числе прочего приближения НАТО к российским границам.

«Поэтому успешное для России прекращение конфликта на Украине и является гарантией безопасности в Европе, так как нормализует (пусть и не в полной мере) расстановку сил на европейском континенте. А значит, у блока НАТО будет меньше соблазнов развязать там новую военную авантюру», — подытожил депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на встрече президентов «Вышеградской четверки» Павел заявил, что после СВО России понадобятся годы, чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как «угрозу номер один». С ним согласилась его венгерская коллега, которая заверила, что страны «четвёрки» будут и дальше помогать Киеву, дабы Россия не смогла победить. Президент Польши Анджей Дуда признался, что его страна уже укрепляет армию, набрав почти 200 тыс. солдат.

До этого Павел констатировал, что ситуация на Украине развивается так, что военного превосходства у Киева не будет. Однако у Запада нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину. По словам президента Чехии, время играет в пользу России, которая располагает более мощной мобилизационной базой людских ресурсов.

Ранее власти Чехии одобрили заморозку российской государственной собственности, внеся в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», занимающееся управлением российскими активами за границей.