Москва, 23 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикации СМИ насчёт причин переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+.

Известия/ Константин Кокошкин

«Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ якобы связан с серьёзными разногласиями.

Как следует из пресс-релиза организации, встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября.

В августе 2023 года Россия и страны ОПЕК+ достигли соглашения о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки. В сентябре 2023 года Россия сократила объём экспорта нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, в августе 2023 года уровень снижения экспорта составлял 500 тыс. баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак 5 сентября сообщил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Цель — усилить меры предосторожности стран ОПЕК+ при поддержании стабильности и баланса нефтяных рынков, отметил вице-премьер.