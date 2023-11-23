Москва, 23 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В Москве арестовали мужчину, который готовился делать коктейли Молотова и изучал экстремистскую идеологию. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что его задержали по уголовному делу о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

По данным следствия, молодой человек, находясь около военкомата, провёл разведку местности с целью совершения общественно опасных деяний. С апреля 2022 года он изучал способы изготовления коктейлей Молотова, формулы взрывчатки и идеологию запрещённых в России организаций.

«Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он вину не признал, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пенсионерка из города Жигулёвска в Самарской области попыталась поджечь военкомат, а потом объяснила свои действия просьбой сотрудников полиции. Она сделала коктейль Молотова и метнула его в здание городского военкомата. Серьёзного возгорания не последовало, огонь быстро потушили. Её сразу задержали сотрудники полиции.