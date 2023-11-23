Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что работа правительства по поддержке военнослужащих — участников специальной военной операции строится по принципу индивидуальной помощи бойцам, исходя из конкретной ситуации.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Мы поддерживаем военнослужащих с самых первых дней проведения специальной военной операции и построили работу по одному принципу — индивидуальная помощь. Она основана не на нормативных подходах или общих принципах, а на том, что нужно, исходя из конкретной ситуации. Мы понимаем, что ситуация меняется. Она была одной в марте 2022 года, стала другой в октябре 2022 года и сегодня, в ноябре 2023 года, она иная. Ситуация будет меняться и дальше, а мы продолжим подстраиваться под те задачи, которые возникают. Я не вижу другого пути», — отметил Солодов в программе «Откровенный разговор» ГТРК «Камчатка».

Губернатор напомнил, что персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции обеспечивают социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

«Порой возникают вопросы, связанные с оформлением документов, возникает стык гражданской медицины и военной медицины, и я лично стараюсь погружаться в проблемы граждан. Для решения любых вопросов президентом России создан специальный Фонд, который работает во всех регионах без исключения», — добавил Солодов.