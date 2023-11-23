Минск, 23 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 ноября прибыл в Минск для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что повестка дня саммита включает в себя ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Владимир Путин 22 ноября заявил, что страны — участницы ОДКБ провели большую работу по формированию единой системы противовоздушной обороны. В частности, Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300 — восемь пусковых установок, добавил президент.

Участие в саммите в Минске примут главы всех государств — участников ОДКБ, кроме Армении (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана). В Ереване ранее обвинили ОДКБ в недостаточной помощи Армении в её конфликте с Азербайджаном, отозвали посла в организации, однако заявили, что выходить из ОДКБ не планируют.

В преддверии саммита ОДКБ в Минске прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности стран — участниц организации, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе. ОДКБ в нынешних условиях укрепляется в роли «стержневого механизма» обеспечения безопасности и стабильности во всей Евразии, отметили в МИД России.