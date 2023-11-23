Киев, 23 ноября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Верховная рада Украины готовит новый закон о мобилизации, сообщил 23 ноября глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Global Look Press

Предполагается определить в том числе новые правила ротации и мобилизации, а также решить, граждане какого возраста попадают под призыв. В разработке законопроекта участвуют Генштаб и министерство обороны Украины.

«До конца года при участии минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы. Когда по нему будет консенсус — он будет вынесен в зал (заседаний. — Прим. ред.)», — цитирует Арахамию «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны требуют от Киева усилить мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также всё большее количество женщин. На Западе хотят, чтобы киевские власти в условиях провала контрнаступления ВСУ воевали «до последнего украинца», сказал Нарышкин.

Власти Украины ранее заявляли, что у ВСУ недостаточно ресурсов для продолжения военных действий. Однако министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев, анонсируя новый пакет военной помощи ВСУ, отметил, что у Украины есть ресурсы для продолжения военной кампании в зимнее время.

С начала ноября 2023 года ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли более 13 000 военнослужащих, отметил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что за три первых месяца своего контрнаступления, с июня 2023 года, ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.