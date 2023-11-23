Москва, 23 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В период 2024–2026 годов доля нефтегазовых доходов федерального бюджета России будет варьироваться в диапазоне 33–38%. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 ноября заявила Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее Счётная палата РФ выяснила, что по итогам трёх кварталов 2023 года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и едва превысила 28% всех поступлений.

«С 2014 года доля нефтегазовых доходов неуклонно уменьшается: с пикового значения в 51,4% она достигла значения в 28,3% по итогам девяти месяцев 2023 года. Вряд ли за последний квартал нефтегазовые доходы продемонстрируют стремительный рост, объективных предпосылок к этому нет», — сказала Валишвили.

Фактически такая структура доходов федерального бюджета, как пояснила эксперт, это цель правительства, связанная со структурной перестройкой экономики и отказом от так называемой нефтяной иглы.

«На снижение доли нефтегазовых доходов повлияли как прямые факторы (сокращение добычи и снижение экспортной стоимости ввиду наложенных ограничений), так и косвенные (продолжение реализации налогового манёвра), — объяснила Валишвили. — На смену конъюнктурным доходам приходят ненефтегазовые источники, связанные с увеличением спроса на продукцию российских предприятий, что означает рост налоговых доходов. В прогнозируемом периоде на 2024–2026 годы доля нефтегазовых доходов будет варьироваться в диапазоне 33–38%».

Что касается перспектив мировых цен на нефть, то, как заметила Валишвили, по оценкам отдельных аналитических агентств, средняя цена этого углеводорода может вырасти до 150 долларов за баррель. При реализации такого сценария страны ЕС могут вернуться к импорту углеводородов из России.

В свою очередь, Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что снижение нефтегазовых доходов оказалось серьёзным испытанием для российской экономики, так как нефтегазовый сектор является одним из главных источников доходов РФ.

«Сложно предсказать, продолжит ли падать доля нефтегазовых доходов. Однако существует ряд факторов, которые могут влиять на их долю в бюджете, такие как изменение мировых цен на нефть и газ, уровень добычи таких ресурсов в России и в мире, а также изменения в налогообложении и политика правительства РФ. В зависимости от этих факторов доля нефтегазовых доходов может как продолжить снижаться, так и остановиться на определённом уровне 28–30%», — сказал Осянин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам экономиста Вадима Понкратова, снижение доходов России от добычи и экспорта углеводородов наблюдалось в первой половине 2023 года, но начиная с августа тренд изменился. Уже сейчас поступления по данным налогам выходят на уровень выше бюджетных проектировок. Это стало следствием восстановления российского экспорта газа, нефти и продуктов её переработки. Он полагает, что в следующие бюджетные циклы доля нефтегазовых доходов будет в диапазоне 29–35%.

Согласно информации Счётной палаты РФ, с января по сентябрь 2023 года доходы федерального бюджета от газа и нефти составили 28,3% всех поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%, а в денежном выражении эти доходы снизились на 2,9 трлн рублей.

До этого вице-премьер Александр Новак пообещал, что в 2023 году Россия добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля и произведёт 33 млн тонн СПГ. По его словам, объём добычи газа в России сократится (на 30 млрд кубометров) из-за прекращения поставок по «Северным потокам», однако снижение окажется не таким значительным, как могло, благодаря росту экспортных поставок в КНР.

В свою очередь, эксперты издания Bloomberg констатировали, что санкции в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Москву доходов для финансирования спецоперации на Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей.