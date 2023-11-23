Вашингтон, 23 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В США на актёра Джейми Фокса подали в суд, обвинив его в домогательствах в 2015 году, передаёт телеканал Fox News со ссылкой на иск потерпевшей.

Global Look Press/Billy Bennight/AdMedia Актер Джейми Фокс

Так, по словам истицы, инцидент произошёл в ночь на 27 августа 2015 года в ресторане, где она сидела с подругой.

Женщина заметила Фокса, сидящего рядом, и попросила его с ними сфотографироваться. После этого, утверждает она, актёр сделал ей несколько комплиментов, а потом утащил в укромное место, где начал домогаться.

В иске указано, что действия актёра причинили ей «физические и эмоциональные травмы, беспокойство, страдание, смущение и экономический ущерб».

Фокс снялся в фильмах «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», а также «Джанго освобожденный» и ряде других.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года американский актёр Кевин Спейси вновь столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, иск против него подал массажист.

По утверждению массажиста, в 2016 году Спейси использовал вымышленные имена, чтобы записаться к нему на три встречи, во время которых актёр оказывал на него давление «с целью совершения сексуальных действий». Обладатель двух премий «Оскар» Кевин Спейси в 2017 году попал под обвинения в сексуальном домогательстве, которые предъявил ему американский актёр Энтони Рэпп.