Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Гражданин Украины Дмитрий Голубев, обвиняемый в подрыве здания ГИБДД в Мелитополе и подготовке взрыва у здания военно-гражданской администрации Запорожской области, приговорён к 18 годам колонии. Такое решение принял 23 ноября Южный окружной военный суд.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Дмитрий Голубев

Суд постановил признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Подсудимый сознался в совершении подрыва здания ГИБДД и подготовке двух других взрывов.

По данным следствия, с конца февраля до начала августа 2022 года Голубев был завербован офицером Главного управления разведки минобороны Украины Коваленко, под руководством которого прошёл обучение по изготовлению и применению самодельных взрывных устройств.

8 августа 2022 года Голубев установил взрывчатку на маршруте следования представителей администрации. Попытка взрыва была пресечена сотрудниками ФСБ России.

Спустя два дня Голубев установил СВУ в оконном проёме около центрального входа отделения МРЭО ГИБДД по Запорожской области и привёл её в действие. Взрыв повредил фасад и внутреннее помещение.

Он также планировал использовать третье взрывное устройство, но сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в его тайнике.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащего ВСУ, причастного к убийствам мирных жителей в Мариуполе, приговорили к 30-летнему отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима. Командира отдельного инженерно-саперного взвода морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого признали виновным в применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, жестоком обращении с мирными жителями и убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

10 ноября в ДНР осудили на 30 лет колонии участвовавшего в расстреле мариупольцев фельдшера ВСУ. Верховный суд ДНР вынес наказание фельдшеру ВСУ Виталию Матвиенко, участвовавшему в расстреле шести мирных жителей Мариуполя. Суд установил, что 37-летний военнослужащий 29 марта 2022 года вместе с сослуживцами получил приказ командира расстрелять из автомата легковой автомобиль. В тот момент там находилась семья. В результате женщина скончалась на месте, мужчина получил тяжёлое ранение и смог скрыться вместе с сыном.