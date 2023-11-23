Калуга, 23 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. В Калуге в рамках международного проекта «Звёзды и океан» прошёл показ коллекции одежды и аксессуаров китайского дизайнера Бей Чен по мотивам рисунков детей с аутизмом. Моделями выступили мамы со своими особенными детьми. Организаторами проекта выступили калужская региональная общественная организация по укреплению межкультурных отношений «Мост дружбы» и ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО «Инициатива» в сотрудничестве с французскими и китайскими организациями.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов

Международный проект «Звёзды и океан» направлен на социализацию детей с диагнозом «аутизм» и их семей. Авторы проекта — французский певец и поэт Гийом Рат и китайский дизайнер Бей Чен. В рамках проекта дети-аутисты, которых в Китае называют «звёздные дети», проходят курс терапевтических занятий по живописи. Их рисунки посвящены океану — символу инклюзии. На основе этих рисунков-эскизов китайский дизайнер Бей Чен создаёт коллекции одежды и аксессуаров, которые затем выставляются на продажу. Полученные деньги идут на финансирование организаций, работающих с детьми–аутистами.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов

Проект успешно реализован в городах Сиань и Авиньон. Теперь к нему присоединилась и Калуга. Калужские «звёздные дети» прошли курс терапевтических творческих занятий на базе детского центра «Оранжевый город». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, их рисунки были представлены на выставке, они станут основой для следующей коллекции одежды Бей Чена. Для калужских специалистов и родителей детей с ментальными нарушениями специалист по аутизму Лорэн Фернандэс провела образовательный тренинг.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов

Участников проекта и зрителей приветствовали заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов, депутат Государственной думы РФ Ольга Коробова, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Юрий Моисеев поблагодарил организаторов фестиваля и подчеркнул, что искусство, любовь и забота о детях, добрые дела сближают людей разных национальностей, стирают границы и позволяют сохранить дружбу между народами.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл показ одежды по мотивам рисунков детей-аутистов