Москва, 23 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В настоящее время на мировых рынках нет предпосылок для заметного роста нефтяных котировок, считает Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее Счётная палата РФ сообщила, что по итогам трёх кварталов 2023 года доля нефтегазовых доходов федерального бюджета снизилась до минимума за 16 лет и оказалась чуть больше 28% всех поступлений.

«Это, безусловно, чувствительно для федерального бюджета России, — сказал Понкратов. — Но следует понимать, что снижение доходов от добычи и экспорта углеводородов наблюдалось в первой половине 2023 года, а начиная с августа тренд изменился. Уже сейчас поступления по данным налогам выходят на уровень выше бюджетных проектировок. Это стало следствием восстановления российского экспорта газа, нефти и продуктов её переработки, сокращения дисконта Urals к North Sea Dated, а также девальвации рубля в августе 2023 года».

Также на тенденцию сокращения доли нефтегазовых доходов влияет опережающий рост ненефтегазовых доходов бюджета вследствие действия бюджетного импульса.

Понкратов подчеркнул, что тренд на снижение доли нефтегазовых доходов наметился уже десятилетие назад. Так, если в 2010–2015 годы доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета составляла 43–52%, то впоследствии она планомерно снизилась до 32–39%.

«В следующие бюджетные циклы мы будем наблюдать долю нефтегазовых доходов в диапазоне 29–35%», — полагает Понкратов.

По его словам, в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для заметного (более 100 долларов за баррель) роста нефтяных котировок. Рынок пребывает в достаточно устойчивом состоянии с точки зрения баланса спроса и предложения, наблюдается небольшой дефицит нефти. Также достижению ценовых уровней более 80 долларов за баррель способствовало заметное сокращение инвестиций в проекты по нефтедобыче по всему миру в 2018–2022 годах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, согласно информации Счётной палаты РФ, с января по сентябрь 2023 года доходы федерального бюджета от газа и нефти составили 28,3% всех поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%, а в денежном выражении эти доходы сократились на 2,9 трлн рублей.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году Россия добудет 527 млн тонн нефти, 440 млн тонн угля и произведёт 33 млн тонн сжиженного природного газа. По его словам, объём добычи газа в России сократится (на 30 млрд кубометров) из-за прекращения поставок по «Северным потокам», однако снижение окажется не таким значительным, как могло, благодаря росту экспортных поставок в КНР.

Также 17 ноября Минэнерго РФ сообщило, что российское правительство отменяет временные ограничения на экспорт бензина.

По данным издания Bloomberg, санкции в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Москву доходов для финансирования спецоперации на Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей. В связи с этим «Большую семерку» призывают подумать о возможности более агрессивных действий.