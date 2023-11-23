Ульяновск, 23 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Дежурная по станции Бряндино под Ульяновском находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся на станции с маневровым локомотивом. Об этом сообщил 23 ноября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

После столкновения поездов, рассказал собеседник агентства, признаков алкогольного опьянения не было ни у машиниста поезда, ни у машиниста тепловоза. Обоих мужчин и дежурную по станции направили на медицинское освидетельствование в Димитровград.

«В наркологическом диспансере у 52-летней женщины установили состояние опьянения, а именно 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха», — сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ч. 1 ст.263 УК РФ).

Предварительная версия столкновения поездов — потеря сигнала занятости пути. Релейные шкафы, отвечающие за перегон Бряндино — Тиинск, целые. Признаков незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта не выявлено. Окончательную причину ЧП установят по результатам проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 25 человек получили травмы при столкновении пассажирского поезда с локомотивом в Чердаклинском районе Ульяновской области днём 22 ноября. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, когда увидел стоящий на том же пути тепловоз, но столкновения избежать не удалось. По данным РЖД, в поезде находились 396 человек, в том числе 94 ребёнка. Пострадавшие получили ушибы, госпитализация никому не потребовалась.