Киев, 23 ноября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждена заводская территория. Об этом 23 ноября заявил назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате ночных ударов повреждена территория заводов.

Как сообщало ИА Регнум, назначенный Киевом глава администрации Херсона Роман Мрочко заявил, что в одном из районов города прогремели взрывы. По его словам, взрывы были в Днепровском районе. Воздушную тревогу не объявляли.

В тот же день российские военные уничтожили три десантные лодки ВСУ под Херсоном, а также разгромили позицию одного из подразделений ВСУ у Новоберислава на каховском направлении, в результате чего противник лишился восьми бойцов убитыми и ещё двух — ранеными.