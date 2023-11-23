Москва, 23 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Интерес к событиям восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey — 2023) доказывает, что всё больше людей хотят заглянуть в будущее, разобраться в современных технологиях и понять, как нейросети изменят жизнь и бизнес. Сегодня общей темой дискуссий станет AI Journey Business, а обсуждаться будут вопросы технологических инноваций, устойчивого развития, перспективы цифровизации и актуальные направления трансформации цифровых продуктов.

Сбер Выступление заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Как отметил в докладе «Новая глава развития ИИ в России» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Россия входит в десятку мировых лидеров по количеству суперкомпьютеров, а объем российского рынка искусственного интеллекта (ИИ) превысил 650 миллиардов рублей. «18% составил прирост объем рынка в прошлом году по сравнению с 2021-м, в стране работают более 90 исследовательских центров в сфере ИИ, — отметил он. — Текущий средний уровень использования ИИ в приоритетных сферах деятельности превышает 31%. Лидерами здесь являются финансовый сектор, ИКТ и здравоохранение».

Правительство России по поручению президента Владимира Путина ведёт активную работу по развитию ИИ-технологий. Так, был создан оперативный штаб по ИИ, который консолидирует и координирует усилия правительства. В конце октября была запущена вторая волна отбора исследовательских центров: в программу развития включены гранты на разработку прикладных ИИ-решений, формирование дата-сетов и фреймворков и обучение отраслевых специалистов.

Ожидаемое влияние от ИИ на ВВП России к 2030 году составит 11,2 триллиона рублей, но не стоит закрывать глаза на трудные вопросы, которые требуют решения, подчеркнул Дмитрий Чернышенко. «В ближайшие несколько лет нам предстоит создать конкурентный рынок технологий ИИ, — заявил он. — Сегодня перед нами стоят масштабные вызовы, ключевые среди которых — потребность в вычислительных мощностях, дефицит передовых разработок и исследовательских команд и пока ещё низкий уровень внедрения ИИ в отраслях и гос. управлении».

По словам спикера, сейчас осуществляется новая глава развития ИИ в нашей стране, идёт переход к фазе активного внедрения. Это связано с общемировыми трендами, среди которых стремление государств к технологической независимости, ужесточение борьбы за кадры, переход организаций от клиентоориентированности к человекоцентричности, стремительное развитие научных исследований в новых областях, увеличение экономического эффекта от использования ИИ и растущая роль регулирования на глобальном уровне. Одновременно стоит создавать все условия для специалистов, которые обеспечивают развитие ИИ в России.

«Важно использовать те заделы, которые даёт нам фундаментальная наука, — отметил Чернышенко. — В прошлом году мы уже говорили о том, что учёные-разработчики в сфере ИИ, которые сегодня работают в научно-исследовательских центрах, — это настоящая наша элита».

Заместитель председателя правительства также отметил работу специалистов Сбера, которые подготовили и проводят AI Journey — 2023 на высоком уровне.

Во второй день конференции участники обсуждают, как происходит развитие ИИ в сфере транспорта, промышленности, медицине, финансах, девелопменте, аграрной и других отраслях. Особое внимание эксперты уделят вопросам рекомендательных систем, роботизации и другим областям знаний.

Напомним, что накануне гости познакомились с новой версией генеративной модели для творчества Kandinsky 3.0, которая понимает текстовые запросы пользователей. Теперь она умеет генерировать более фотореалистичные изображения и формировать полноценные художественные картины или оригинальные арты со скетчами. Более того, Сбер представил Kandinsky Video — первую в нашей стране нейросеть, которая умеет создавать видеоролики по самым разным темам запросов. Пользователи могут получить видеоряд продолжительностью до восьми секунд с частотой 30 кадров в секунду.

Участники конференции узнали о новых медицинских решениях, которые создала лаборатория ИИ Сбера. Разработка моделирует состояние здоровья пациентов, опираясь на данные их электронных медкарт. Важность этого проекта заключается в умении моделировать дальнейший путь развития состояния пациентов и предсказывать будущие диагнозы.

Не меньший интерес вызвал и другой проект Лаборатории, которая совместно с Дирекцией по ESG Сбербанка разработала удобный инструмент для оценки рисков компаний, связанных с экологией, социальной политикой и корпоративным управлением. Он позволяет обрабатывать и структурировать текстовую информацию и поддерживает русский и английский языки.

Альянсу в сфере ИИ Сбер представил концепцию независимого бенчмарка MERA для оценки фундаментальных моделей. Бенчмарки можно описать как наборы сложных вопросов, ответы на которые отражают способности моделей по различным доменам, задачам или модальностям. Выгода для пользователей заключается в том, что они могут понять, как применять модель, а исследователи получают объективную информацию для дальнейшего обучения, адаптации или развития языковых моделей.

В рамках школьного трека Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» пообщался с талантливыми девушками, которые, несмотря на юный возраст, уже имеют за спиной реализованные проекты в области ИИ.