Москва, 23 ноября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Евросоюз пытаются «реанимировать» потолок цен на российскую нефть, для этого они вводят дополнительные препятствия для России, но у них едва ли что-то получится. Об этом сообщает «РИА Новости».

ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Агентство напомнило, что США ввели санкции против двух компаний из Турции и ОАЭ за несоблюдение потолка цен, после этого под ограничения попали 20 предприятий и три нефтяных танкера, принадлежащие Progress Shipping, Kazan Shipping, Gallion Navigation.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, слова которого привело агентство, высказал мнение о том, что единственным возможным последствием шагов Соединённых Штатов может явиться только расширение «теневого» флота и возникновение новых серых логистических компаний, так как это очень выгодный бизнес.

Агентство напомнило, что Европейская комиссия решила блокировать российскую нефть в ключевом перевалочном пункте: Дании хотят поручить проверять и задерживать танкеры без западных страховок.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, географическое расположение действительно позволяет Дании запереть российскую нефть в Балтийском море, однако это нарушит международные нормы судоходства.

При этом Хазанов высказал мнение, что российские суда могут при необходимости сопровождать боевые корабли, и военно-морской флот Дании им не воспрепятствует.

Отмечается, что западные эксперты тоже полны скепсиса.

Агентство приводит слова независимого военного аналитика Ганса Микаэльсена, который заявил, что блокирование коммерческого движения в датских проливах является фактическим объявлением войны.

Как передавало ИА Регнум, страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на уровне $60 за баррель на нефть, поставляемую морем. В апреле 2023 года действие этого ограничения продлили.

В мае Еврокомиссия предложила запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен в отношении российской нефти, вход в европейские порты и шлюзы. Европейские чиновники сослались на «резкое увеличение числа обманных действий и связанных с ними экологических рисков».

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщило 26 сентября, что западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным центра, такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.