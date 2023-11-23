Москва, 23 ноября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. В Москве стартовал второй день международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023. Его открыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Сбер Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey

«Конференция AIJ привлекает внимание десятков миллионов экспертов, учёных и разработчиков со всего мира», — подчеркнул Чернышенко. По его данным, в прошлом году трансляцию конференции смотрели зрители из 180 стран мира, она набрала тогда более 50 миллионов просмотров. Зампред выразил убеждённость, что в этом году будет установлен новый рекорд по просмотрам.

«Благодаря Сберу организация конференции вышла на самый высокий уровень, я хотел бы выразить благодарность всей команде Сбера, создавшей нам прекрасные условия для проведения международной конференции, которая по праву считается знаковым событием всего глобального ИИ-сообщества», — отметил Чернышенко.

Сбер Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл второй день конференции AI Journey

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованная Сбером, проходит в Москве с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодёжи. 23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т.д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.