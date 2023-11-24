Москва, 24 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Перевозки пассажиров общественным транспортом за 9 месяцев 2023 года увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11 млрд пассажиров. Вместе с этим в стране продолжается масштабное обновление автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению президента.

Новый транспорт в Волгоградской области

«Люди выбирают общественный транспорт как более быстрый и экономичный. В нашей стране только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности перевозится свыше десяти миллиардов человек. И, безусловно, необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причём не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в сельских территориях», — отметил президент России Владимир Путин в ходе передачи 12 регионам нового подвижного состава.

В этом году в регионы уже поступило порядка 1,6 тысячи единиц техники, а всего до конца 2023-го поставят почти 5 тысяч транспортных средств. Почти 570 единиц новой техники регионам передали 20 ноября, в День работника транспорта. Современный общественный транспорт поступил в Оренбургскую, Нижегородскую, Волгоградскую, Амурскую, Ростовскую, Новосибирскую, Калужскую, Мурманскую области, Ставропольский и Пермский края, в Башкортостан и Чечню. Среди нового подвижного состава — современные отечественные автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы.

Новые ПАЗы (Павловский автобусный завод) поступили в Амурскую область. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, тахографами, электронными маршрутными указателями, системой автоматического информирования объявлений остановок и спутниковой навигации ГЛОНАСС. Транспорт будет курсировать в семи муниципальных образованиях. В частности, 20 автобусов среднего и малого класса предназначены для Тынды. В 2024 году город, который называют столицей БАМа, станет центром юбилейных торжеств по случаю 50-летия магистрали.

«Конечно же, всем нам хочется ездить с комфортом, чтобы летом не было духоты, а зимой ― холода. Для нас, людей, которые живут на Севере, это очень важно. Новые автобусы ― современные, в них приятно находиться, безопасность тоже имеет не последнее значение. Надеюсь, что жители будут их беречь, от пассажиров тоже многое зависит», ― отметила жительница Тынды Мария Звягинцева.

Скоро новые автобусы начнут работать и на сельских маршрутах Самарской области — в Бурейском муниципальном округе, в Константиновском, Мазановском и Тамбовском районах, а также в Екатеринославке.

На городские маршруты в Нижегородской области в ближайшее время выйдут 47 новых автобусов ПАЗ, четыре трамвая «МиНиН» совместного российско-белорусского производства и пять электробусов. Новая техника 21 ноября вышла на линии пяти маршрутов Арзамаса, восьми — Городецка, двух — Богородска и еще двух — Бора. Большая часть пролегает по автомобильным дорогам, отремонтированным в этом году по нацпроекту.

Масштабные мероприятия по модернизации общественного транспорта проводятся и в Волгоградской области. В регион поступили 50 автобусов «Волгабас 5270G4». К концу года их количество возрастет до 136, что позволит заменить устаревшую технику, выпустить на маршруты дополнительный транспорт и значительно улучшить расписание.

Поступивший в область транспорт сделает перевозки комфортнее. Каждый из автобусов оборудован устройством, позволяющим производить посадку и высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.

«Такого масштабного обновления городского общественного транспорта, которое происходит в последние годы, я не припомню. Сегодня муниципалитет демонстрирует комплексный подход: сразу закупаются и автобусы, и экологичный электрический транспорт ― троллейбусы и трамваи. Приятным новшеством стал выход на дороги электробусов», — отметил член Общественной палаты Волгограда Михаил Норкин. Кроме того, по словам общественника, в регионе значительно сократилось время ожидания транспорта на остановках.

Поставка общественного транспорта по нацпроекту стартовала в регионе в текущем году. Так, в Волгоград уже поступил 21 электробус и зарядные станции к ним. Сейчас электротранспорт проходит обкатку на получасовом 8-километровом тестовом маршруте. После того как электробусы пройдут обязательную процедуру обкатки, они выйдут и на другие маршруты.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в российских городах обновляют пассажирский транспорт. Кроме того, по нацпроекту по всей стране строят и ремонтируют региональные дороги, федеральные трассы, улично-дорожную сеть, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и так далее.