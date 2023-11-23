Москва, 23 ноября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Корабли Военно-морского флота России выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в ходе учений в Индии, сообщили 23 ноября в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Отмечается, что в Бенгальском заливе завершились двухдневные военно-морские учения России и Индии.

Военные корабли двух стран совершенствовали навыки пополнения запасов на ходу. Кроме того, вертолёты ВМС Индии осуществили посадку на палубу российского корабля, а лётчики ВС РФ отработали заходы на посадку на индийский эсминец.

В ходе учений по организации обороны совместного отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника также была выполнена ночная артиллерийская стрельба по воздушным и морским целям.

Как передавало ИА Регнум, ранее в отделе информационного обеспечения ТОФ сообщили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл в индийский порт Вишакхапатнам.

Корабли пробыли в индийском порту до 20 ноября. На главной базе восточного флота ВМС состоялась церемония торжественной встречи кораблей ТОФ, для российских моряков провели протокольные, культурные и спортивные мероприятия.

Отряд боевых кораблей ТОФ 12 ноября зашёл в порт Читтагонг в Бангладеш. Российские военные моряки прибыли в Бангладеш впервые за почти 50 лет.