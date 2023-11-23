США, 23 ноября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Инцидент на Радужном мосту между США и Канадой, в результате которого взорвался автомобиль Bentley и погибли два человека, никак не связан с терроризмом. К такому выводу пришли в ФБР, говорится в опубликованном сообщении ведомства.

EPA/ТАСС

«Поиски на месте происшествия не выявили взрывных веществ и не показали связи с терроризмом», — заявили в ФБР.

В спецслужбе добавили, что завершили расследование, признали взрыв дорожным происшествием и передали дело местной полиции.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что власти не нашли никаких признаков террористической атаки на мосту, соединяющем США и Канаду в районе Ниагарского водопада.

Аварию на Радужном мосту утром 22 ноября устроил мужчина, который ехал вместе с женой в автомобиле Bentley, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

Машина на большой скорости влетела в бордюр, затем в ограждение, взлетела в воздух и оказалась во вторичной зоне досмотра. Житель Нью-Йорка, находившийся за рулём, хотел посетить концерт группы KISS в Канаде, но его отменили, и тогда мужчина отправился в казино на территории США. Пара покинула казино и после этого попала в аварию.

По словам очевидцев, автомобиль пролетел по воздуху, «почти как в кино». После удара о землю от Bentley мало что осталось кроме двигателя.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва на Радужном мосту канадские власти сначала не выдвигали версии о причинах инцидента, но называли ситуацию «очень серьёзной». Они поспешили закрыть границу с США и ограничили проезд на нескольких ближайших к району взрыва КПП. Всего были закрыты четыре моста. В Нью-Йорке на время приостановили приём и отправку самолётов в аэропорту Баффало-Ниагара.

Основная версия ЧП с двумя погибшими — неосторожность водителя. В результате аварии ранение получил пограничник.