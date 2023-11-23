Нижний Новгород, 23 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Победителями Всероссийского конкурса по практическому освоению социальных навыков «Команда Первых» стали 250 человек. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба конкурса.

"Движение Первых»

Отмечается, что в финале приняли участие порядка 1 тыс. студентов профессиональных образовательных организаций из 45 субъектов РФ. Победителями стали 250 человек, первые места заняли команды из Челябинской, Самарской, Белгородской и Саратовской областей, а также Дагестана. Конкурс завершился 22 ноября в Нижнем Новгороде.

Команды-финалисты, занявшие первые десять мест, в качестве приза получили авторские туры по России от программы «Больше, чем путешествие», а также возможность принять участие в образовательной программе в Машуке.

В рамках конкурса студенты занимались социально значимой деятельностью, оказывали помощь людям по всей России, они поддерживали многодетные семьи, родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и самих детей, пожилых одиноких людей.

В конкурсе «Команда Первых» приняли участие 70 тыс. студентов и наставников среднего профессионального образования из более чем 1 тыс. образовательных организаций.

Российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10-х классов. Победители получат до 1 млн рублей на образование, а 25 лучших школ и пять образовательных организаций дополнительного образования, подготовившие наибольшее количество активных участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.